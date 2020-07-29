На Ставрополье число больных коронавирусом увеличилось до 7999
По информации главы оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на Ставрополье, губернатора Владимира Владимирова, за сутки болезнь подтвердилась еще у 119 жителей.
Поэтому общее число выявленных на территории региона граждан с COVID-19 выросло до 7999.
Суточный прирост выписанных пациентов в связи с полным выздоровлением составил 147 человек. С начала пандемии от коронавируса излечились 5254 ставропольцев. Скончались за все время 151 (+3) человек. Включая, председателя Совета ветеранов Ставропольского края Алексея Гоноченко и его пожилую супругу.
Накануне, губернатор выразил надежду, что в школу дети отправятся 1 сентября после праздничной линейки, как полагается. Между тем, в Железноводске на карантин вместе с медиками и пациентами закрылось терапевтическое отделение центральной городской больницы.
ИСТОЧНИК KP.RU