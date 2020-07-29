В Ставрополе до смерти избили пенсионера

29 Июль 2020 2020-07-29T09:59:39+03:00

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В Ставрополе расследуют смерть пенсионера от рук его знакомого. Подозреваемого взяли по "горячим следам". Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Ставрополью.

В конце июля 68-летний потерпевший познакомился с 38-летним жителем Ставрополя возле одного из магазинов. В итоге они решили выпить в доме приятеля, которого на тот момент не было. Мужчины стали ссорить по малозначительному поводу. Подозреваемый до смерти избил пенсионера.

- Ставропольский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по факту обнаружения в одном из домовладений в городе Ставрополе тела 68-летнего мужчины с телесными повреждениями (ч. 4 ст. 111 УК РФ), - сказано в сообщении Следственного комитета по Ставрополью.

Подозреваемого арестовали. Назначен комплекс судебных экспертиз.

ИСТОЧНИК KP.RU