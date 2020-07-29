2020-07-29T10:04:13+03:00
Происшествия

Следователи проверят ролик с аттракционов в Ставрополе

У ребенка отошло фиксирующее устройство
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Следственный комитет по Ставрополью проверит ролик с аттракционов в городском парке. На кадрах видно, как на одном из посадочных мест, которое занимал ребенок, открылось фиксирующее устройство, передает пресс-служба следственного управления СКР по СК.

- По данному факту следственный отдел по Промышленному району города Ставрополь проводит процессуальную проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям (бездействиям) лиц, обязанным обеспечить требования безопасности для жизни и здоровья потребителей услуг при эксплуатации аттракциона, - сказано в сообщении.

После проверки примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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