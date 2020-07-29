Следователи проверят ролик с аттракционов в Ставрополе
Следственный комитет по Ставрополью проверит ролик с аттракционов в городском парке. На кадрах видно, как на одном из посадочных мест, которое занимал ребенок, открылось фиксирующее устройство, передает пресс-служба следственного управления СКР по СК.
- По данному факту следственный отдел по Промышленному району города Ставрополь проводит процессуальную проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям (бездействиям) лиц, обязанным обеспечить требования безопасности для жизни и здоровья потребителей услуг при эксплуатации аттракциона, - сказано в сообщении.
После проверки примут процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU