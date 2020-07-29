В день на Ставрополье на COVID-19 обследуют свыше 3 тысяч человек

29 Июль 2020 2020-07-29T10:30:01+03:00

За все время в регионе обследовали больше 280 тысяч жителей, коронавирус нашли у 7999 человек

Изменить размер текста: A A

В Ставропольском крае на 29 июля на коронавирус обследовали больше 280 тысяч жителей - за день в среднем тест сдают больше 3 тысяч человек. У 7999 из общего числа обследованных – диагноз COVID-19 подтвердился. За одни сутки инфекцию обнаружили у 119 человек.

В госпиталях сегодня 555 пациентов с коронавирусом. По информации Минздрава Ставропольского края, 65 больных в тяжелом состоянии, в том числе 25 – на аппаратах ИВЛ. Состояние средней степени тяжести отмечают у 327.

Выписали за последние 24 часа 147 выздоровевших пациентов. Общее число излечившихся выросло до 5254 жителей.

Школы и карантин: Ставрополье готовится к новому учебному году 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU