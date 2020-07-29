2020-07-29T10:30:01+03:00
Общество

В день на Ставрополье на COVID-19 обследуют свыше 3 тысяч человек

За все время в регионе обследовали больше 280 тысяч жителей, коронавирус нашли у 7999 человек
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
Поделиться:
--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Ставропольском крае на 29 июля на коронавирус обследовали больше 280 тысяч жителей - за день в среднем тест сдают больше 3 тысяч человек. У 7999 из общего числа обследованных – диагноз COVID-19 подтвердился. За одни сутки инфекцию обнаружили у 119 человек.

В госпиталях сегодня 555 пациентов с коронавирусом. По информации Минздрава Ставропольского края, 65 больных в тяжелом состоянии, в том числе 25 – на аппаратах ИВЛ. Состояние средней степени тяжести отмечают у 327.

Выписали за последние 24 часа 147 выздоровевших пациентов. Общее число излечившихся выросло до 5254 жителей.

Школы и карантин: Ставрополье готовится к новому учебному году

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье планируют собрать 20 тысяч тонн яблок
При участии ФСБ на Ставрополье наказали полицейского-коррупционера
В банках Ставрополья нашли больше 1 млн поддельных рублей
Силовики нашли в лесу укрытие возможных убийц росгвардейца
Глава Ставрополья планирует ввести режим ЧС в пострадавшем от урагана районе
Все новые смертельные случаи от COVID-19 зарегистрировали в Ставрополе
«Мирил кровников»: чем заполнился убитый в Ингушетии росгвардеец
В Ингушетии похоронили убитого росгвардейца
Мыши атаковали поля Ставропольского края
На Кубани полицейские со Ставрополья задержали преступника в розыске
На Ставрополье поймали банду, торговавшую сигаретами без разрешения
В день на Ставрополье на COVID-19 обследуют свыше 3 тысяч человек
Следователи проверят ролик с аттракционов в Ставрополе
В Ставрополе до смерти избили пенсионера
В Ставрополе достраивают детсад с бассейном
На Ставрополье число больных коронавирусом увеличилось до 7999