2020-07-29T10:46:17+03:00
Происшествия

На Ставрополье поймали банду, торговавшую сигаретами без разрешения

Четверо преступников организовали незаконную перевозку, хранение и сбыт немаркированной табачной продукции в крупном размере
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
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В Ставропольском крае полицейские совместно с силовиками ФСБ пресекли незаконную деятельность банды, перевозившей, хранившей и продававшей немаркированные табачные изделия в крупном размере.

Четверо преступников распределили обязанности и хитро договаривались о каждом шаге по телефону с помощью кодовых слов. На злоумышленников завели уголовное дело по соответствующей статье 171 УК РФ. Членам группировки грозит до 6 лет тюрьмы со штрафом до 1 млн рублей.

Пресечение незаконной деятельности по продаже и хранению немаркированных сигарет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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