На Кубани полицейские со Ставрополья задержали преступника в розыске
В 2019 году 33-летний житель Краснодарского края совершил кражу в городе Зеленокумск
Изменить размер текста:
Судимый за воровство 33-летний житель Краснодарского края в розыске пойман полицейскими со Ставрополья. В прошлом году преступник украл телефон в городе Зеленокумск, за что и был задержан повторно совместно сотрудниками уголовного розыска Советского района и полицейских из Сочи на Кубани.
- В настоящее время расследование уголовного дела возобновлено, мужчина заключен под стражу, - рассказали в МВД СК.
ИСТОЧНИК KP.RU