На Кубани полицейские со Ставрополья задержали преступника в розыске

29 Июль 2020 2020-07-29T10:52:37+03:00

В 2019 году 33-летний житель Краснодарского края совершил кражу в городе Зеленокумск

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Судимый за воровство 33-летний житель Краснодарского края в розыске пойман полицейскими со Ставрополья. В прошлом году преступник украл телефон в городе Зеленокумск, за что и был задержан повторно совместно сотрудниками уголовного розыска Советского района и полицейских из Сочи на Кубани.

- В настоящее время расследование уголовного дела возобновлено, мужчина заключен под стражу, - рассказали в МВД СК.

ИСТОЧНИК KP.RU