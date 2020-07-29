Мыши атаковали поля Ставропольского края

29 Июль 2020 2020-07-29T11:00:35+03:00

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В Ставропольском крае при обследовании 3,6 тысячи га посевов подсолнечника и кукурузы на выявление вредителей и болезней обнаружили заселение мышами площади более 3 тысяч га. Как уточнили в пресс-службе Россельхозцентра СК, средняя численность нор на один гектар – 19,4. Обследование полей продолжается.

Кроме того, отмечают начало заготовки силоса и подготовку почвы и семян для урожая 2021 года. А также завершение работ по проверке и регистрации сортовых посевов.

- Все посевы пригодны для использования урожая на семенные цели - были выданы 24 фитосанитарных паспорта полей, - комментируют специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU