В Ингушетии похоронили убитого росгвардейца

29 Июль 2020 2020-07-29T11:34:26+03:00

В следственном комитете республики завели уголовное дело по статьям 317, 222 и 226 УК РФ

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В Назрановском районе Ингушетии похоронили убитого росгвардейца. 32-летнего сотрудника звали Увайс Алиев. Мужчина служил во вневедомственной охране.

- Родственникам погибшего сотрудника будет оказана вся необходимая помощь в решении социальных вопросов и оформлении полагающихся в соответствии с законодательством выплат, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе территориального управления Росгвардии по Республике Ингушетия.

По факту происшествия следственный комитет РИ завел уголовное дело по статьям 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), 222 УК РФ (незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору) и 226 УК РФ (хищение оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору).

ЧП произошло накануне вечером в 300 метрах от федеральной трассы "Кавказ" на окраине села Яндаре. Сотрудник в 18:30 находился в машине, когда неизвестные открыли огонь из боевого оружия. После расправы у росгвардийца забрали табельное оружие. Розыск злоумышленников продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU