«Мирил кровников»: чем заполнился убитый в Ингушетии росгвардеец

29 Июль 2020 2020-07-29T12:20:42+03:00

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В Назрановском районе Ингушетии, в селе Экажево, попрощались с убитым накануне 32-летним Увайсом Алиевым, служившим во вневедомственной охране Росгвардии. Как пишет «Интерфакс-Юг» со ссылкой на источник, дядя сотрудника – уважаемый среди местных туркх, занимающийся организацией религиозных мероприятий. А сам Увайс вырос без отца и запомнился тем, что «мирил кровников». Поэтому односельчане не могут даже предположить, кто и за что, мог расстрелять Алиева.

А произошла трагедия накануне вечером недалеко от федеральной трассы «Кавказ». Росгвардеец находился в момент убийства в машине. Огонь открыли из огнестрельного оружия. В ведомстве «КП-Северный Кавказ» рассказали, что семье погибшего окажут всю необходимую помощь в решении «социальных вопросов и оформлении полагающихся выплат».

Расследование преступления продолжается. Преступников разыскивают.

ИСТОЧНИК KP.RU