Все новые смертельные случаи от COVID-19 зарегистрировали в Ставрополе

29 Июль 2020 2020-07-29T11:52:03+03:00

За сутки число летальных исходов в регионе выросло до 151

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По официальной информации ставропольского управления Роспотребнадзора, три новых смертельных случая среди пациентов с подтвержденным коронавирусом зарегистрировали в Ставрополе. Всего летальных исходов в регионе 151 случай.

Суточный прирост числа больных COVID-19 составляет 119 жителей. За все время в Ставропольском крае болезнь подтвердилась у 7999 жителей. В том числе 5254 выздоровевших (+147).

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ИСТОЧНИК KP.RU