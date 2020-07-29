Глава Ставрополья планирует ввести режим ЧС в пострадавшем от урагана районе
В Кочубеевском районе Ставропольского края после бушевавшего накануне ураганного ветра с ливнем и грозой без света остаются почти 8 тысяч человек.
В краевом управлении МЧС рассказали, что аварийное отключение электричества произошло накануне вечером в 10 населенных пунктах. Это поселок Рабочий – без света 247 абонентов, хутор Новозеленчукский – 361, хутор Прогресс – 479, хутор Маковский – 118, хутор Воротниковский – 41, станица Георгиевская – 84 абонента, хутор Раздольный – 97 абонентов, хутор Привольный – 86, хутор Мищенский – 142, станица Беломечетская – 906.
Кроме того, пострадали социальные объекты и жилые дома. Частично повреждена крыша школы и дома культуры, а также 5 частных домовладений.
Сорванные крыши и оборванные провода: последствия урагана устраняют на Ставрополье
- По состоянию на 10 часов утра без электроснабжения остаются 2661 абонент, 7983 человека, из них 2880 детей. На месте проводятся восстановительные и аварийные работы, - комментируют в пресс-службе МЧС СК.
Как отметил глава региона Владимир Владимиров, в этой связи планируется ввести особый режим.
- Чтобы восстановительные работы были проведены быстрее, планируем ввести в районе режим ЧС, - написал губернатор в соцсети.
ИСТОЧНИК KP.RU