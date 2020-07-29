2020-07-29T12:12:13+03:00
Происшествия

Глава Ставрополья планирует ввести режим ЧС в пострадавшем от урагана районе

Аварийное отключение электричества и сорванные крыши школы, дома культуры и домов – стихия прошлась по Кочубеевскому району накануне
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
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Фото: www.instagram.com/p/CDOAD-hi_NP/Фото: www.instagram.com/p/CDOAD-hi_NP/
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В Кочубеевском районе Ставропольского края после бушевавшего накануне ураганного ветра с ливнем и грозой без света остаются почти 8 тысяч человек.

В краевом управлении МЧС рассказали, что аварийное отключение электричества произошло накануне вечером в 10 населенных пунктах. Это поселок Рабочий – без света 247 абонентов, хутор Новозеленчукский – 361, хутор Прогресс – 479, хутор Маковский – 118, хутор Воротниковский – 41, станица Георгиевская – 84 абонента, хутор Раздольный – 97 абонентов, хутор Привольный – 86, хутор Мищенский – 142, станица Беломечетская – 906.

Кроме того, пострадали социальные объекты и жилые дома. Частично повреждена крыша школы и дома культуры, а также 5 частных домовладений.

Сорванные крыши и оборванные провода: последствия урагана устраняют на Ставрополье

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- По состоянию на 10 часов утра без электроснабжения остаются 2661 абонент, 7983 человека, из них 2880 детей. На месте проводятся восстановительные и аварийные работы, - комментируют в пресс-службе МЧС СК.

Как отметил глава региона Владимир Владимиров, в этой связи планируется ввести особый режим.

- Чтобы восстановительные работы были проведены быстрее, планируем ввести в районе режим ЧС, - написал губернатор в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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