Силовики нашли в лесу укрытие возможных убийц росгвардейца

29 Июль 2020 2020-07-29T12:32:35+03:00

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Логово предполагаемых убийц сотрудника вневедомственной охраны Росгвардии Ингушетии нашли в лесу. Укрытие расположилось неподалеку от места расправы над 32-летним Увайсом Алиевым. Как сообщил источник в силовых структурах республики, во время розыска преступников правоохранители «наткнулись на блиндаж с растяжкой».

Злоумышленников предварительно трое. С украденным у убитого росгвардейца табельным оружием те скрылись. Как стало известно после огня из огнестрельного оружия раненый Алиев сумел проехать на своей машине «Лада Гранда» порядка 10 метров, после чего скончался. Рядом с ним находилась девушка. Ее сразу после происшествия увезли на допрос. А произошла трагедия накануне вечером в 300 метрах от федеральной трассы «Кавказ».

Погибшего сотрудника вневедомственной охраны уже похоронили в селе Экажево, где местные рассказали, что Увайс запомнился тем, что «мирил кровников». Мотив совершения убийства остается неизвестен.

ИСТОЧНИК KP.RU