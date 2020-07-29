2020-07-29T12:32:35+03:00
Происшествия

Силовики нашли в лесу укрытие возможных убийц росгвардейца

Предварительно их было трое
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
Поделиться:
Фото с места убийстваФото с места убийстваФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Логово предполагаемых убийц сотрудника вневедомственной охраны Росгвардии Ингушетии нашли в лесу. Укрытие расположилось неподалеку от места расправы над 32-летним Увайсом Алиевым. Как сообщил источник в силовых структурах республики, во время розыска преступников правоохранители «наткнулись на блиндаж с растяжкой».

Злоумышленников предварительно трое. С украденным у убитого росгвардейца табельным оружием те скрылись. Как стало известно после огня из огнестрельного оружия раненый Алиев сумел проехать на своей машине «Лада Гранда» порядка 10 метров, после чего скончался. Рядом с ним находилась девушка. Ее сразу после происшествия увезли на допрос. А произошла трагедия накануне вечером в 300 метрах от федеральной трассы «Кавказ».

Погибшего сотрудника вневедомственной охраны уже похоронили в селе Экажево, где местные рассказали, что Увайс запомнился тем, что «мирил кровников». Мотив совершения убийства остается неизвестен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье планируют собрать 20 тысяч тонн яблок
При участии ФСБ на Ставрополье наказали полицейского-коррупционера
В банках Ставрополья нашли больше 1 млн поддельных рублей
Силовики нашли в лесу укрытие возможных убийц росгвардейца
Глава Ставрополья планирует ввести режим ЧС в пострадавшем от урагана районе
Все новые смертельные случаи от COVID-19 зарегистрировали в Ставрополе
«Мирил кровников»: чем заполнился убитый в Ингушетии росгвардеец
В Ингушетии похоронили убитого росгвардейца
Мыши атаковали поля Ставропольского края
На Кубани полицейские со Ставрополья задержали преступника в розыске
На Ставрополье поймали банду, торговавшую сигаретами без разрешения
В день на Ставрополье на COVID-19 обследуют свыше 3 тысяч человек
Следователи проверят ролик с аттракционов в Ставрополе
В Ставрополе до смерти избили пенсионера
В Ставрополе достраивают детсад с бассейном
На Ставрополье число больных коронавирусом увеличилось до 7999