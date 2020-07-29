В банках Ставрополья нашли больше 1 млн поддельных рублей

29 Июль 2020 2020-07-29T12:56:12+03:00

За первое полугодие в банковской системе края выявили на 33 фальшивки меньше, чем годом ранее

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В Ставропольском крае за первое полугодие текущего года в банковской системе нашли 174 фальшивых денежных знака. Это на 33 единицы меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Но в сумме вышло больше 1 млн поддельных рублей.

Как рассказал «КП-Северный Кавказ» пресс-секретарь местного отделения Центробанка Амир Рашидов, самой популярной для подделки остается пятитысячная купюра – таких насчитали 109 штук (годом ранее их было 96). Далее следуют банкноты номиналом 1 тысяча рублей –нашли 51 фальшивую купюру. Что интересно, кто-то заморочился подделать даже 10-рублевую монету.

- Работники финансовых учреждений выявляют и подделки иностранной валюты. Так, за полгода на Ставрополье были обнаружены 3 поддельных стодолларовых банкноты США, - отметил собеседник.

ИСТОЧНИК KP.RU