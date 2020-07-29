В банках Ставрополья нашли больше 1 млн поддельных рублей
В Ставропольском крае за первое полугодие текущего года в банковской системе нашли 174 фальшивых денежных знака. Это на 33 единицы меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Но в сумме вышло больше 1 млн поддельных рублей.
Как рассказал «КП-Северный Кавказ» пресс-секретарь местного отделения Центробанка Амир Рашидов, самой популярной для подделки остается пятитысячная купюра – таких насчитали 109 штук (годом ранее их было 96). Далее следуют банкноты номиналом 1 тысяча рублей –нашли 51 фальшивую купюру. Что интересно, кто-то заморочился подделать даже 10-рублевую монету.
- Работники финансовых учреждений выявляют и подделки иностранной валюты. Так, за полгода на Ставрополье были обнаружены 3 поддельных стодолларовых банкноты США, - отметил собеседник.
ИСТОЧНИК KP.RU