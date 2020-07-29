2020-07-29T13:22:25+03:00
Происшествия

При участии ФСБ на Ставрополье наказали полицейского-коррупционера

За взяточничество майора посадили на 3 года, а также ему присудили выплатить штраф в полмиллиона
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставропольском крае при участии силовиков ФСБ наказали майора полиции и старшего участкового Батыра Лайпанова из ОМВД города Невинномысск. В декабре 2018 года тот получил взятку 45 тысяч рублей от незаконных торговцев пиротехники, согласившись не привлекать тех к административной ответственности и пообещав свое покровительство.

Летом 2019-го на сотрудника завели уголовное дело по статье 290 УК РФ, а 27 июля этого года Невинномысский городской суд признал Лайпанова виновным и приговорил того к 3 годам тюрьмы в исправительной колонии, а также обязал выплатить штраф в 10-кратном размере взятки. То есть почти полмиллиона рублей.

- Также он лишен права занимать должности в органах внутренних дел и должности федеральных, гражданских служащих, связанных с осуществлением функций представителя власти сроком на 3 года, - добавил источник в силовых структурах. - По решению суда Лайпанов Б.С. лишен специального звания – майор полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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