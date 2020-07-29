На Ставрополье планируют собрать 20 тысяч тонн яблок

29 Июль 2020 2020-07-29T13:33:13+03:00

Фрукты отправятся в Краснодарский край, Московскую область и даже на Дальний Восток

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В текущем году на Ставрополье хотят собрать 20 тысяч тонн яблок, которые потом попадут на продуктовые полки магазинов и рынков как самого края, так и соседнего – Краснодарского. Также фрукты отправятся в Московскую область и на Дальний Восток.

- Всего отгружено 156 тонн, из них на промпереработку 95 тонн в Краснодарский край и 61 тонна – товарное яблоко. Всего в крае на сегодняшний день с площади 60 га собрано 228 тонн средней урожайностью 47 ц/га, - отметили в ставропольском Минсельхозе.

К настоящему моменту, на Ставрополье собрали больше 1 тысячи тонны плодово-ягодной продукции. Черешня – 98 тонн, вишня – 28 тонн, алыча – 18,5 тонн, земляника – 798 тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU