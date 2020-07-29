В Ставрополе 30 июля местами отключат воду

29 Июль 2020 2020-07-29T17:07:10+03:00

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В Ставрополе из-за проведения капитальных ремонтных работ водовода некоторые улицы останутся без воды. Ограничение временное – подачу воды прекратят 30 июля с 08.00 до 18.00. И коснется это жителей домов на улицах Ленина, Комсомольской, Голенева, Достоевского, Добролюбова, Московской, Гризодубовой, а также переулков Чкалова и Готвальда. Ожидается отключение и в таких объектах, как Дворец культуры имени Гагарина, детские сады №29, 44 и 49, а также гимназия №9.

ИСТОЧНИК KP.RU