Участок дороги в Пятигорске перекроют на 10 дней

29 Июль 2020 2020-07-29T17:12:04+03:00

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В Пятигорске на десять дней перекроют участок дороги на улице Козлова. Ограничение начнет действовать с 3 августа. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Дорожные служба закроют въезд с семи утра 3 августа. Возобновят движение на участке только после 21 часа 12 августа. "Причина – проведение неотложных аварийных работ по замене участка теплотрассы и восстановлению перекрытия канала теплотрассы", - объяснили в администрации. Ограничение действует от дома №14 до перекрестка с проспектом Калинина.

Два пассажирских рейса из-за этого поменяют свои маршруты. Так, маршрутки №1 объедут участок по проспекту Калинина, улицам Бунимовича и Дзержинского, а в обратном направлении - по проспекту Кирова. Водители общественного транспорта №14 проследуют по такому же маршруту, но к автостанции "Верхний рынок" поедут по улице Октябрьской.

ИСТОЧНИК KP.RU