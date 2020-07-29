Власти Ставрополья заберут три теплоснабжающие компании из-за долгов

29 Июль 2020 2020-07-29T18:18:00+03:00

Уже разработан план, как отдать 90 миллионов рублей и не провалить отопительный сезон

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Правительство Ставрополья возьмет под контроль три теплоснабжающих предприятия. Компании задолжали за газ в общей сложности почти 90 миллионов рублей. Так поступают, чтобы отопительный сезон прошел без загвоздок, передает пресс-служба министерства ЖКХ Ставропольского края.

Компании обслуживали абонентов из Пятигорска, Невинномысска и Кочубеевского района. Руководство фирм не сумело закрыть "дебиторскую задолженность в части оплаты энергоресурсов". Ситуацию обсудили во время совещания, которое вел первый заместитель председателя Правительства края Иван Ковалев.

- Министр ЖКХ Ставропольского края Роман Марченко акцентировал внимание коллег на том, что параллельно с документальным оформлением на указанных предприятиях полным ходом идет подготовка к предстоящему отопительному периоду. Готовность к подаче тепла потребителям на сегодняшний день составляет от 54 до 64%. Есть и четкое понимание того, как будет решаться проблема с погашением накопленной этими предприятиями задолженности за газ, которая в общей сложности сегодня составляет почти 90 млн рублей, - сказано в сообщении.

ГУП СК «Крайтеплоэнерго» до 1 октября станет поставщиком ресурсов в Пятигорск и Невинномысск и до конца 2020 года - в Кочубеевский район. Иван Ковалев попросил "участников процесса работать без перекладывания ответственности".

ИСТОЧНИК KP.RU