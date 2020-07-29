2020-07-29T19:19:37+03:00
Общество

Полиция Пятигорска ищет хулиганов, наполнивших фонтан пеной

Неизвестные вылили чашу с моющим средством и тем самым вывели из строя объект
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
Поделиться:
Изменить размер текста:

Группа неизвестных залила моющим средством фонтан в парке "Центральный". Из-за пены объект вышел из строя, передает пресс-служба администрации Пятигорска.

- Неизвестные вылили в чашу моющее средство, что привело к образованию пены и выходу из строя систем очистки, а также насосного оборудования фонтана. Работу фонтана пришлось остановить, - сказано в сообщении мэрии.

Фото с места: мэрия Пятигорска

Фото с места: мэрия Пятигорска

Специалисты уже осушили чашу, а также ремонтируют насосное оборудование и промывают трубопровод и фильтр. А установлением личности хулиганов занялась полиция.

- Что касается «любителей пенных вечеринок» устроивших «мыльную диверсию», в настоящее время просматриваются видеоматериалы со всех камер, в радиус действия которых попадает площадка с фонтаном. Розыском хулиганов займется полиция, - сообщает мэрия Пятигорска.

Похожая ситуация произошла в июне в Ессентуках. Хулиганы вспенили каскадный фонтан в Курортном парке. Отмечается, что "нелегальные пенные вечеринки" часто устраивают в Ставрополе. Из-за этого вспомогательные устройства объекта, как правило, ломаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье готовятся к вакцинации от гриппа и ОРВИ
Мусоросжигательный завод в Пятигорске отправят на модернизацию
Полиция Пятигорска ищет хулиганов, наполнивших фонтан пеной
В Северной Осетии семьям, в которых родились тройни, вручили сертификаты на жилье
Власти Ставрополья заберут три теплоснабжающие компании из-за долгов
Участок дороги в Пятигорске перекроют на 10 дней
В Ставрополе 30 июля местами отключат воду
В 9 селах Кочубеевского района восстановили электроснабжение
В Ставрополе после удара об ограждение перевернулось такси
На Ставрополье планируют собрать 20 тысяч тонн яблок
При участии ФСБ на Ставрополье наказали полицейского-коррупционера
В банках Ставрополья нашли больше полумиллиона поддельных рублей
Силовики нашли в лесу укрытие возможных убийц росгвардейца
Глава Ставрополья планирует ввести режим ЧС в пострадавшем от урагана районе
Все новые смертельные случаи от COVID-19 зарегистрировали в Ставрополе
«Мирил кровников»: чем заполнился убитый в Ингушетии росгвардеец
В Ингушетии похоронили убитого росгвардейца
Мыши атаковали поля Ставропольского края
На Кубани полицейские со Ставрополья задержали преступника в розыске
На Ставрополье поймали банду, торговавшую сигаретами без разрешения
В день на Ставрополье на COVID-19 обследуют свыше 3 тысяч человек
Следователи проверят ролик с аттракционов в Ставрополе
В Ставрополе до смерти избили пенсионера
В Ставрополе достраивают детсад с бассейном
На Ставрополье число больных коронавирусом увеличилось до 7999