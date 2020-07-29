Полиция Пятигорска ищет хулиганов, наполнивших фонтан пеной
Группа неизвестных залила моющим средством фонтан в парке "Центральный". Из-за пены объект вышел из строя, передает пресс-служба администрации Пятигорска.
- Неизвестные вылили в чашу моющее средство, что привело к образованию пены и выходу из строя систем очистки, а также насосного оборудования фонтана. Работу фонтана пришлось остановить, - сказано в сообщении мэрии.
Фото с места: мэрия Пятигорска
Специалисты уже осушили чашу, а также ремонтируют насосное оборудование и промывают трубопровод и фильтр. А установлением личности хулиганов занялась полиция.
- Что касается «любителей пенных вечеринок» устроивших «мыльную диверсию», в настоящее время просматриваются видеоматериалы со всех камер, в радиус действия которых попадает площадка с фонтаном. Розыском хулиганов займется полиция, - сообщает мэрия Пятигорска.
Похожая ситуация произошла в июне в Ессентуках. Хулиганы вспенили каскадный фонтан в Курортном парке. Отмечается, что "нелегальные пенные вечеринки" часто устраивают в Ставрополе. Из-за этого вспомогательные устройства объекта, как правило, ломаются.
ИСТОЧНИК KP.RU