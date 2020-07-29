Полиция Пятигорска ищет хулиганов, наполнивших фонтан пеной

29 Июль 2020 2020-07-29T19:19:37+03:00

Неизвестные вылили чашу с моющим средством и тем самым вывели из строя объект

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Группа неизвестных залила моющим средством фонтан в парке "Центральный". Из-за пены объект вышел из строя, передает пресс-служба администрации Пятигорска.

- Неизвестные вылили в чашу моющее средство, что привело к образованию пены и выходу из строя систем очистки, а также насосного оборудования фонтана. Работу фонтана пришлось остановить, - сказано в сообщении мэрии.

Фото с места: мэрия Пятигорска

Специалисты уже осушили чашу, а также ремонтируют насосное оборудование и промывают трубопровод и фильтр. А установлением личности хулиганов занялась полиция.

- Что касается «любителей пенных вечеринок» устроивших «мыльную диверсию», в настоящее время просматриваются видеоматериалы со всех камер, в радиус действия которых попадает площадка с фонтаном. Розыском хулиганов займется полиция, - сообщает мэрия Пятигорска.

Похожая ситуация произошла в июне в Ессентуках. Хулиганы вспенили каскадный фонтан в Курортном парке. Отмечается, что "нелегальные пенные вечеринки" часто устраивают в Ставрополе. Из-за этого вспомогательные устройства объекта, как правило, ломаются.

ИСТОЧНИК KP.RU