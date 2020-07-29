На Ставрополье готовятся к вакцинации от гриппа и ОРВИ

29 Июль 2020 2020-07-29T20:01:02+03:00

Власти уже прорабатывают календарь прививок. В прошлом году процедуру прошло больше 1,2 млн жителей края

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Власти Ставропольского края прорабатывают календарь прививок от ОРВИ и гриппа. Об этом сообщил Владимир Владимиров после совещания с Владимиром Путиным.

Тему здравоохранения поднял президент России. Он напомнил о важности своевременной подготовки к вакцинации в осенне-зимний период.

- Очень важная сейчас тема: понятные риски с коронавирусом сохраняются, а на этом фоне приближается холодный сезон с ожидаемым ростом заболеваемости ОРВИ и гриппа, - резюмировал итоги совещания губернатор.

Владимиров уверил, что Ставрополье активно готовится к борьбе с сезонными заболеваниями. Сейчас прорабатывается календарь прививок. В 2019 году вакцинацию прошло больше 1,2 миллиона жителей Ставрополья.

- Рассчитываю, что в этом году цифра будет не меньше. Прививка – это выбор каждого. Но в сложившихся условиях я призываю всех ответственно отнестись к своему здоровью, здоровью окружающих и сделать прививку, когда для этого появится возможность, - написал Владимиров.

ИСТОЧНИК KP.RU