2020-07-29T20:01:02+03:00
Общество

На Ставрополье готовятся к вакцинации от гриппа и ОРВИ

Власти уже прорабатывают календарь прививок. В прошлом году процедуру прошло больше 1,2 млн жителей края
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
Поделиться:
Изменить размер текста:

Власти Ставропольского края прорабатывают календарь прививок от ОРВИ и гриппа. Об этом сообщил Владимир Владимиров после совещания с Владимиром Путиным.

Тему здравоохранения поднял президент России. Он напомнил о важности своевременной подготовки к вакцинации в осенне-зимний период.

- Очень важная сейчас тема: понятные риски с коронавирусом сохраняются, а на этом фоне приближается холодный сезон с ожидаемым ростом заболеваемости ОРВИ и гриппа, - резюмировал итоги совещания губернатор.

Владимиров уверил, что Ставрополье активно готовится к борьбе с сезонными заболеваниями. Сейчас прорабатывается календарь прививок. В 2019 году вакцинацию прошло больше 1,2 миллиона жителей Ставрополья.

- Рассчитываю, что в этом году цифра будет не меньше. Прививка – это выбор каждого. Но в сложившихся условиях я призываю всех ответственно отнестись к своему здоровью, здоровью окружающих и сделать прививку, когда для этого появится возможность, - написал Владимиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье готовятся к вакцинации от гриппа и ОРВИ
Мусоросжигательный завод в Пятигорске отправят на модернизацию
Полиция Пятигорска ищет хулиганов, наполнивших фонтан пеной
В Северной Осетии семьям, в которых родились тройни, вручили сертификаты на жилье
Власти Ставрополья заберут три теплоснабжающие компании из-за долгов
Участок дороги в Пятигорске перекроют на 10 дней
В Ставрополе 30 июля местами отключат воду
В 9 селах Кочубеевского района восстановили электроснабжение
В Ставрополе после удара об ограждение перевернулось такси
На Ставрополье планируют собрать 20 тысяч тонн яблок
При участии ФСБ на Ставрополье наказали полицейского-коррупционера
В банках Ставрополья нашли больше полумиллиона поддельных рублей
Силовики нашли в лесу укрытие возможных убийц росгвардейца
Глава Ставрополья планирует ввести режим ЧС в пострадавшем от урагана районе
Все новые смертельные случаи от COVID-19 зарегистрировали в Ставрополе
«Мирил кровников»: чем заполнился убитый в Ингушетии росгвардеец
В Ингушетии похоронили убитого росгвардейца
Мыши атаковали поля Ставропольского края
На Кубани полицейские со Ставрополья задержали преступника в розыске
На Ставрополье поймали банду, торговавшую сигаретами без разрешения
В день на Ставрополье на COVID-19 обследуют свыше 3 тысяч человек
Следователи проверят ролик с аттракционов в Ставрополе
В Ставрополе до смерти избили пенсионера
В Ставрополе достраивают детсад с бассейном
На Ставрополье число больных коронавирусом увеличилось до 7999