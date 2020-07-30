В Михайловске подростки украли машину и попали в серьезное ДТП

30 Июль 2020 2020-07-30T09:59:04+03:00

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В Михайловске 17-летний подросток украл у отца ключи от «ВАЗ-21053» и поехал кататься с друзьями. Поездка по городу закончилась страшным ДТП, передает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.

Инцидент произошел 29 июля, после 21 часа, на перекрестке улиц Розы Люксембург и Матросова. "ВАЗ-21053" выехала на красный и столкнулся с "Ауди А4". "Пятерку" отнесло на бордюр, машина ударилась в опору ЛЭП.

Фото с места: ГИБДД по СК

Фото с места: ГИБДД по СК

Пострадали все, кто был в отечественном автомобиле, кроме водителя. Среди них - два парня 14 и 18 лет и две девушки 17 и 18 лет. Всех четырех человек госпитализировали. Самый младший участник ДТП - 14-летний подросток - в тяжелом состоянии.

- Водитель, в силу возраста, водительских прав не имеет. По данному факту составлен административный материал по части 1 статьи 12.7 КРФобАП, санкции данной статьи предусматривают штраф в размере до 15 тысяч рублей, - сказано в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU