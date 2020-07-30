2020-07-30T10:25:13+03:00
Происшествия

Жителя Пятигорска арестовали за решение судебного спора взяткой

Подозреваемый хотел выступить посредником в коррупционной схеме
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Фото: СКР по СКФото: СКР по СК
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Следователь по особо важным делам СКР открыл уголовное дело против жителя Пятигорска. Мужчину подозревают в покушении на посредничество во взяточничестве, передает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Ставропольскому краю.

Как установили следователи, подозреваемый обещал потерпевшему за один миллион решить судебный спор о сносе постройки, которую когда-то возвел его отец. По замыслу мужчины, он должен был передать деньги работнику суда. Потерпевший сообщил об этом сотрудникам ФСБ по Ставрополью, которые задокументировали факт передачи.

- Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в отношении жителя города Пятигорска. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве), - сказано в сообщении ведомства.

Подозреваемого отправили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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