Жителя Пятигорска арестовали за решение судебного спора взяткой

30 Июль 2020 2020-07-30T10:25:13+03:00

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Следователь по особо важным делам СКР открыл уголовное дело против жителя Пятигорска. Мужчину подозревают в покушении на посредничество во взяточничестве, передает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Ставропольскому краю.

Как установили следователи, подозреваемый обещал потерпевшему за один миллион решить судебный спор о сносе постройки, которую когда-то возвел его отец. По замыслу мужчины, он должен был передать деньги работнику суда. Потерпевший сообщил об этом сотрудникам ФСБ по Ставрополью, которые задокументировали факт передачи.

- Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в отношении жителя города Пятигорска. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве), - сказано в сообщении ведомства.

Подозреваемого отправили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU