На ремонт Детской школы искусств в Пятигорске потратят 26 млн рублей
В Пятигорске отремонтируют Детскую школу искусств имени В.И. Сафонова. На работы выделили 26,5 миллиона рублей. Ремонт в учреждении будет капитальным, передает пресс-служба мэрии города-курорта.
- Работы пройдут в рамках нацпроекта «Культура» на 2020-2021 года. Общая сумма, заложенная на капитальный ремонт учреждения, составит 26,5 млн рублей, - сказано в сообщении городской администрации.
В здании на проспекте 40 лет Октября, согласно планам, починят кровлю, помещения и лестничные площадки, инженерную инфраструктуру, пожарную сигнализацию.
По описанию с официального сайта, Детская школа искусств имени Сафонова - одна из старейших музыкальных школ Северного Кавказа. В 2012 году ей исполнилось 100 лет. Открыл учреждение свободный художник, выпускник Императорской Московской консерватории Борис Геркен-Миттерман с позволения Наказного атамана Терской области.
ИСТОЧНИК KP.RU