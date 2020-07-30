На ремонт Детской школы искусств в Пятигорске потратят 26 млн рублей

30 Июль 2020 2020-07-30T10:40:48+03:00

Детская школа искусств имени Сафонова считается одной из старейших музыкальных школ Северного Кавказа

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В Пятигорске отремонтируют Детскую школу искусств имени В.И. Сафонова. На работы выделили 26,5 миллиона рублей. Ремонт в учреждении будет капитальным, передает пресс-служба мэрии города-курорта.

- Работы пройдут в рамках нацпроекта «Культура» на 2020-2021 года. Общая сумма, заложенная на капитальный ремонт учреждения, составит 26,5 млн рублей, - сказано в сообщении городской администрации.

В здании на проспекте 40 лет Октября, согласно планам, починят кровлю, помещения и лестничные площадки, инженерную инфраструктуру, пожарную сигнализацию.

По описанию с официального сайта, Детская школа искусств имени Сафонова - одна из старейших музыкальных школ Северного Кавказа. В 2012 году ей исполнилось 100 лет. Открыл учреждение свободный художник, выпускник Императорской Московской консерватории Борис Геркен-Миттерман с позволения Наказного атамана Терской области.

ИСТОЧНИК KP.RU