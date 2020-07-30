На Ставрополье поступило новое оборудование для борьбы с коронавирусом

30 Июль 2020 2020-07-30T11:02:00+03:00

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На Ставрополье закупили современное оборудование для борьбы с коронавирусом. 300 мульти-параметровых мониторов пациента STAR8000D обошлись краю в 76,5 миллиона рублей. Деньги выделили из федерального бюджета, передает пресс-служба краевого Минздрава.

- Оборудование предназначено для измерений и регистрации биоэлектрических потенциалов сердца, частоты сердечных сокращений, артериального давления, насыщения кислородом гемоглобина артериальной крови (сатурации), частоты пульса, температуры тела. На экране монитора отображаются электрокардиограмма, значения и графики измеряемых параметров состояния пациента, - объясняют в ведомстве.

С помощью монитора регулируют дозу лекарств. В оборудовании также есть акустооптическая тревога, которая сообщает об ухудшении состояния пациента.

- Монитор имеет защиту от помех, создаваемых дефибриллятором и электрохиругическим инструментом. Имеется возможность подключиться к центральной системе мониторинга и к отдаленным мониторам по wi-fi, - сказано в сообщении министерства здравоохранения.

Аппараты поступили в 36 больниц Ставрополья. Специалисты прошли необходимое обучение.

- Данное оборудование получено в рамках мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Мониторы незаменимы для наблюдения за взрослыми пациентами, детьми и новорождёнными при критических состояниях. После окончания пандемии они будут использоваться специалистами в реанимационных отделениях для пациентов с другими заболеваниями, - пояснил первый заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.

ИСТОЧНИК KP.RU