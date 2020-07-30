2020-07-30T11:02:00+03:00
Здоровье

На Ставрополье поступило новое оборудование для борьбы с коронавирусом

На 300 мульти-параметровых мониторов пациента STAR8000D потратили 76,5 миллиона рублей
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
Поделиться:
Изменить размер текста:

На Ставрополье закупили современное оборудование для борьбы с коронавирусом. 300 мульти-параметровых мониторов пациента STAR8000D обошлись краю в 76,5 миллиона рублей. Деньги выделили из федерального бюджета, передает пресс-служба краевого Минздрава.

- Оборудование предназначено для измерений и регистрации биоэлектрических потенциалов сердца, частоты сердечных сокращений, артериального давления, насыщения кислородом гемоглобина артериальной крови (сатурации), частоты пульса, температуры тела. На экране монитора отображаются электрокардиограмма, значения и графики измеряемых параметров состояния пациента, - объясняют в ведомстве.

С помощью монитора регулируют дозу лекарств. В оборудовании также есть акустооптическая тревога, которая сообщает об ухудшении состояния пациента.

- Монитор имеет защиту от помех, создаваемых дефибриллятором и электрохиругическим инструментом. Имеется возможность подключиться к центральной системе мониторинга и к отдаленным мониторам по wi-fi, - сказано в сообщении министерства здравоохранения.

Аппараты поступили в 36 больниц Ставрополья. Специалисты прошли необходимое обучение.

- Данное оборудование получено в рамках мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Мониторы незаменимы для наблюдения за взрослыми пациентами, детьми и новорождёнными при критических состояниях. После окончания пандемии они будут использоваться специалистами в реанимационных отделениях для пациентов с другими заболеваниями, - пояснил первый заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Каскадную лестницу в Железноводске приспособят под инвалидов
В Кисловодске посредники похитили деньги у взяточника
Мэр Ставрополя проведет первую "Прямую линию" в новой должности
На Ставрополье поступило новое оборудование для борьбы с коронавирусом
На ремонт Детской школы искусств в Пятигорске потратят 26 млн рублей
Из-за всплеска коронавируса в Чечне ужесточают меры безопасности
Жителя Пятигорска арестовали за решение судебного спора взяткой
Врачи Ставрополья спасли от коронавируса 544 ребенка
В Михайловске подростки украли машину и попали в серьезное ДТП
На Ставрополье от коронавируса умерли еще 3 пациента
На Ставрополье готовятся к вакцинации от гриппа и ОРВИ
Мусоросжигательный завод в Пятигорске отправят на модернизацию
Полиция Пятигорска ищет хулиганов, наполнивших фонтан пеной
В Северной Осетии семьям, в которых родились тройни, вручили сертификаты на жилье
Власти Ставрополья заберут три теплоснабжающие компании из-за долгов