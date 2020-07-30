2020-07-30T11:09:38+03:00
Политика

Мэр Ставрополя проведет первую "Прямую линию" в новой должности

Иван Ульянченко выйдет в прямой эфир в Instagram на базе редакции "Вечерки"
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Мэр Ставрополя Иван Ульянченко 30 июля проведет свою первую "Прямую линию" на базе газеты "Вечерний Ставрополь". Глава города выйдет в прямой эфир - горожане смогут пообщаться с чиновником в онлайн-режиме. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Ставрополя.

Включение состоится в 17 часов и закончится через час. Кроме прямого эфира, свои вопросы местные жители смогут оставить по телефону 231-241.

ИСТОЧНИК KP.RU

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