Мэр Ставрополя проведет первую "Прямую линию" в новой должности
Иван Ульянченко выйдет в прямой эфир в Instagram на базе редакции "Вечерки"
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Мэр Ставрополя Иван Ульянченко 30 июля проведет свою первую "Прямую линию" на базе газеты "Вечерний Ставрополь". Глава города выйдет в прямой эфир - горожане смогут пообщаться с чиновником в онлайн-режиме. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Ставрополя.
Включение состоится в 17 часов и закончится через час. Кроме прямого эфира, свои вопросы местные жители смогут оставить по телефону 231-241.
ИСТОЧНИК KP.RU