2020-07-30T12:08:33+03:00
Происшествия

В Кисловодске посредники похитили деньги у взяточника

Дела трех работников комитета имущественных отношений администрации и самого жителя Кисловодска рассмотрит городской суд
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Генпрокуратура утвердила обвинение против жителя Кисловодска. Мужчина в течение трех лет пытался подкупить руководителя комитета имущественных отношений городской администрации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставрополья.

Мужчина в период с 2015 по 2017 года платил за составление фиктивных документов об отсутствии у юрлица долгов за аренду. Деньги он передавал через посредников - работников комитета имущественных отношений. Руководитель, однако, средства не получал и о незаконной сделке ничего не знал.

В общей сложности на поддельную документацию обвиняемый потратил больше 1,8 миллиона рублей. Все деньги получили три работника комитета.

- Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Кисловодска. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 291, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий, в том числе в крупном размере), - сказано в сообщении.

Дело передали в Кисловодский городской суд. Накажут и посредников.

- В отношении троих посредников возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору), которые направлены для рассмотрения по существу в Кисловодский городской суд, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Одного участника сговора уже наказали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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