2020-07-30T12:28:25+03:00
Общество

Каскадную лестницу в Железноводске приспособят под инвалидов

Власти построят обходные терренкуры, а сам "памятник архитектуры" не тронут
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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В Железноводске решили приспособить Каскадную лестницу для людей с ограниченными возможностями. Мэрия реставрирует историческую часть объекта по поручению губернатора Владимира Владимирова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В мэрии признались, что не могут добавить пандусы или съезды в "Каскадку", поскольку это - "памятник архитектуры". Для инвалидов обустроят обходные терренкуры по всей протяженности лестницы.

- Пандусы будут выполнены в соответствии с требованиями программы «Доступная среда», - уверил мэр Железноводска Евгений Моисеев.

Каскадную лестницу в Железноводске построили в 1930-х годах. Изначально протяженность объекта составляла 240 метров. Но в 2019 году "Каскадку" вытянули почти до километра. Сейчас лестницу в городе-курорте считают одной из самых длинных на юге России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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