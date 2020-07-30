Каскадную лестницу в Железноводске приспособят под инвалидов
В Железноводске решили приспособить Каскадную лестницу для людей с ограниченными возможностями. Мэрия реставрирует историческую часть объекта по поручению губернатора Владимира Владимирова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В мэрии признались, что не могут добавить пандусы или съезды в "Каскадку", поскольку это - "памятник архитектуры". Для инвалидов обустроят обходные терренкуры по всей протяженности лестницы.
- Пандусы будут выполнены в соответствии с требованиями программы «Доступная среда», - уверил мэр Железноводска Евгений Моисеев.
Каскадную лестницу в Железноводске построили в 1930-х годах. Изначально протяженность объекта составляла 240 метров. Но в 2019 году "Каскадку" вытянули почти до километра. Сейчас лестницу в городе-курорте считают одной из самых длинных на юге России.
ИСТОЧНИК KP.RU