2020-07-30T14:04:01+03:00
Общество

Власти Ставрополья выкупили санаторий в Невинномысске

"Энергетик" перейдет в краевую собственность 7 августа
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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На Ставрополье идет выкуп "Санатория-профилактория "Энергетик". Совет директоров "Энел Россия", для которых учреждение было дочерней компанией, одобрило сделку с властями края, сообщает пресс-служба мэрии Невинномысска.

- Это значит, что санаторий переходит в краевую собственность. Планируемая дата заключения договора купли-продажи — 7 августа, - сказано в сообщении администрации города.

"Энергетик" - это "лечебно-оздоровительный комплекс", который находится около одной из самых чистых рек России - Большого Зеленчука. Санаторий открыли еще в 1980 году. Люди, побывавшие в здравнице, называют ее "кузницей здоровья", уверяют в мэрии Невинномысска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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