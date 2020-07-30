Власти Ставрополья выкупили санаторий в Невинномысске
На Ставрополье идет выкуп "Санатория-профилактория "Энергетик". Совет директоров "Энел Россия", для которых учреждение было дочерней компанией, одобрило сделку с властями края, сообщает пресс-служба мэрии Невинномысска.
- Это значит, что санаторий переходит в краевую собственность. Планируемая дата заключения договора купли-продажи — 7 августа, - сказано в сообщении администрации города.
"Энергетик" - это "лечебно-оздоровительный комплекс", который находится около одной из самых чистых рек России - Большого Зеленчука. Санаторий открыли еще в 1980 году. Люди, побывавшие в здравнице, называют ее "кузницей здоровья", уверяют в мэрии Невинномысска.
ИСТОЧНИК KP.RU