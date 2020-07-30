В период пандемии на Ставрополье на 14% сократилось число уличных преступлений
За прошедшие 6 месяцев в Ставропольском крае на 14% сократилось число преступлений, совершаемых на улице. Показатель снизился почти на 3 тысячи случаев.
Как еще рассказали "КП-Северный Кавказ" в ГУ МВД по СК, за последние полгода больше всего соответствующих преступлений зарегистрировано в городах: Ставрополь (свыше 700), Пятигорск (около 300) и Невинномысск (порядка 200).
Причем по количеству грабежей в числе 28 случаев лидирует промышленный центр региона – 28. Затем следуют краевая столица – 21 факт и Пятигорск – 13.
А вот больше всего фактов уничтожения или повреждения имущества – 22 случая, и краж на улице – 209, зарегистрировали в Ставрополе.
ИСТОЧНИК KP.RU