В период пандемии на Ставрополье на 14% сократилось число уличных преступлений

30 Июль 2020 2020-07-30T15:04:18+03:00

В ГУ МВД по СК также рассказали, где в крае зарегистрировали больше всего грабежей, краж и фактов уничтожения имущества

Изменить размер текста: A A

За прошедшие 6 месяцев в Ставропольском крае на 14% сократилось число преступлений, совершаемых на улице. Показатель снизился почти на 3 тысячи случаев.

Как еще рассказали "КП-Северный Кавказ" в ГУ МВД по СК, за последние полгода больше всего соответствующих преступлений зарегистрировано в городах: Ставрополь (свыше 700), Пятигорск (около 300) и Невинномысск (порядка 200).

Причем по количеству грабежей в числе 28 случаев лидирует промышленный центр региона – 28. Затем следуют краевая столица – 21 факт и Пятигорск – 13.

А вот больше всего фактов уничтожения или повреждения имущества – 22 случая, и краж на улице – 209, зарегистрировали в Ставрополе.

ИСТОЧНИК KP.RU