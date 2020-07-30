Ставрополь стал первым городом края по числу совершенных на улице краж

30 Июль 2020 2020-07-30T16:02:53+03:00

За первое полугодие текущего года в полиции краевого центра зарегистрировали свыше 700 уличных преступлений

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В Ставрополе, по информации краевого МВД, за последние полгода зарегистрировали свыше 700 уличных преступлений, в числе которых 209 краж. С этим показателем краевой центр в лидерах среди остальных городов.

Кроме того, в Ставрополе за 6 месяцев совершили 21 грабеж и 22 преступления по уничтожению или повреждению имущества.

Второй в регионе город по числу регистрируемых уличных преступлений – Пятигорск с порядка 300 случаями, включая 13 грабежей, 98 краж и 9 разрушений или повреждений чьей-либо собственности.

Третий – Невинномысск, в котором около 200 совершенных за первое полугодие уличных преступлений. Кстати, в промышленном центре Ставрополья больше всего уличных грабежей – 28 фактов.

ИСТОЧНИК KP.RU