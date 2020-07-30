2020-07-30T16:01:36+03:00
Здоровье

Врачи из Пятигорска спасли женщину с пульсом реже 40 ударов в минуту

Пациентке провели уникальную операцию, которую еще ни разу не делали на КМВ
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Фото: Минздрав СКФото: Минздрав СК
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В Пятигорске провели уникальную операцию на сердце. В региональном сосудистом центре имплантировали трехкамерный кардиостимулятор. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Ставропольского края.

Женщина поступила в отделение хирургического лечения с нарушениями ритма сердца. Пульс у пациентки был реже 40 ударов в минуту. Из-за этого она мучилась головокружениями и кратковременными потерями сознания. После обследования обнаружили полную блокаду левой ножки пучка Гиса - это затрудняло работу обоих желудочков.

- Женщине была необходима имплантация трехкамерного кардиостимулятора, который, помимо непосредственно стимуляции, корректировал бы и синхронизацию работы обоих желудочков (основных «насосов» сердца). Такие операции выполняются только в федеральных клиниках, - сказано в сообщении.

Ждать операции нельзя было. Пятигорские врачи обратились за консультацией к куратору аритмологической службы Ставропольского края, кардиохирургу из Санкт-Петербурга Александру Выговскому.

- Совместно было принято решение об имплантации двухкамерного кардиостимулятора с позиционированием желудочкового электрода в область межжелудочковой перегородки, что снизит прогрессирование сердечной недостаточности, - сказано в сообщении.

На шестой день после операции пациентка уже сама ходила. У женщины исчезла одышка, а отек уменьшился. Больную уже готовят к выписке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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