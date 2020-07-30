2020-07-30T17:15:55+03:00
Общество

Глава Ставрополья поручил министру здравоохранения решить кадровый вопрос

Прошла рабочая встреча Владимира Владимирова и Владимира Колесникова
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время рабочей встречи с главой регионального Минздрава Владимиром Колесниковым поручил решить кадровый вопрос в медицинских учреждениях Ставрополья. А именно – обеспечить больницы профессиональными сотрудниками.

Решением задачи назвали целевой набор студентов в ставропольский медицинский университет и создание комфортных, достойных врачей условий работы не только в Ставрополе, но везде в крае. Колесников отметил, что в текущем году выделили 230 целевых мест из максимальных 285. И приглашают поступать на такие направления, как "Лечебное дело", "Педиатрия", "Стоматология" и "Клиническая психология".

Кроме того, проговорили про условия труда медиков в селах. Решено обратить отдельное внимание к этому вопросу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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