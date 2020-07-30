2020-07-30T17:28:49+03:00
Звезды

В Ставрополь 1 августа привезут мощи Матроны Московской

Православные верующие смогут увидеть останки блаженной в Казанском кафедральном соборе
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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В Ставрополь 1 августа доставят мощи блаженной Матроны Московской. Святыня до января 2021 года объедет главные храмы края, передает пресс-служба Ставропольской и Невинномысской епархии.

Каждый день у иконы будут проводить по три водосвятных молебна с акафистом святой. До 10-х чисел октября мощи будут перемещаться по храмам Ставрополя. Позже останки святой перевезут в другие территории региона.

В епархии объяснили, чем помогает Матрона Московская.

- У Матушки Матроны просят заступничества как в излечении тяжёлых болезней, так и решении проблем на работе. По молитвам Матроны Московской соединяются супружеские пары и обнаруживаются крупные потери. Помогает Матронушка и в устройстве личной жизни, и в рождении детей, - сказано в сообщении.

Обратиться к блаженной можно как угодно, главное - искренне верить, сказали в епархии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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