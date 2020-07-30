2020-07-30T17:53:15+03:00
Общество

Арбитражный суд не принял иск прокуратуры к мэрии Пятигорска

Администрация города не подготовила муниципальные акты за контролем исполнение закона "О недрах"
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Арбитражный суд Ставрополья отказался принимать заявление краевой прокуратуры к мэрии Пятигорска. Государственный обвинитель хотел признать незаконным бездействие в части контроля за исполнением закона "О недрах", следует из материалов дела.

- Отказать в принятии заявления. Определение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий месяца со дня его вынесения.

Прокуратура Ставрополья заметила, что администрация не приняла муниципальные акты о контроле за использованием полезных ископаемых. Кроме того, мэрия не определила уполномоченные органы. В принятии решения Арбитражный суд учитывал опыт Верховного суда России.

- Суд не вправе обязать и орган местного самоуправления принять или дополнить какой-либо нормативный правовой акт, поскольку это является исключительной компетенцией органа местного самоуправления, - цитировал текст федерального закона судья Орловский.

По мнению Арбитражного суда, прокуратура должна решить проблему самостоятельно - выписать представление. Документ надзорного органа обязателен к исполнению.

- Судебная оценка действиям (бездействию) органа местного самоуправления может быть предметом рассмотрения судами в случае оспаривания указанного представления, - сказано в определении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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