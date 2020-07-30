2020-07-30T18:46:32+03:00
Происшествия

Главу Дербентского района подозревают в махинациях на 200 млн рублей

Группа действовала три года
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Дагестане возбудили уголовное дело против врио главы Дербентского района. Чиновника подозревают в мошенничестве и создании ОПГ, передает пресс-служба Следственного комитета России.

Следователи установили, что в мае 2018 мая подозреваемый возглавил преступную группу. Сообщество промышляло мошенничеством с землей. Группа изготавливала поддельные выписки в похозяйственной книге. Кроме того, они выпускали поддельные постановления от имени глав поселений на свободную землю.

За участок в 500 квадратных метров они получали от 100 тысяч до 1,5 млн рублей. Деньги распределяли в зависимости от роли участников ОПГ.

- В результате противоправной деятельности участников организованной преступной группы, с 2018 года по июнь 2020 года, на территории Дербентского района Республики Дагестан путем мошенничества похищено более 500 земельных участков общей кадастровой стоимостью более 38 000 000 рублей (рыночной стоимостью более 200 000 000 рублей), - сказано в сообщении.

Силовики обыскали помещения администрации района и место жительства.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности главы муниципального района «Дербентский район», должностных лиц муниципального образования, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, а также Управления Росреестра по Республике Дагестан. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), - передает пресс-служба СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ставрополе выросло число высокобалльников ЕГЭ
Главу Дербентского района подозревают в махинациях на 200 млн рублей
Арбитражный суд не принял иск прокуратуры к мэрии Пятигорска
В Ставрополь 1 августа привезут мощи Матроны Московской
Глава Ставрополья поручил министру здравоохранения решить кадровый вопрос
Врачи из Пятигорска спасли женщину с пульсом реже 40 ударов в минуту
Ставрополь стал первым городом края по числу совершенных на улице краж
В период пандемии на Ставрополье на 14% сократилось число уличных преступлений
Стало известно, в каком городе Ставрополья чаще всего уничтожают чужое имущество
Власти Ставрополья выкупили санаторий в Невинномысске
Смертность на Ставрополье в 2020 году уменьшилась на 3,5 процента
Силовики оцепили ингушский сад, где могли скрыться убийцы росгвардейца
Каскадную лестницу в Железноводске приспособят под инвалидов
В Кисловодске посредники похитили деньги у взяточника
Мэр Ставрополя проведет первую "Прямую линию" в новой должности
На Ставрополье поступило новое оборудование для борьбы с коронавирусом
На ремонт Детской школы искусств в Пятигорске потратят 26 млн рублей
Из-за всплеска коронавируса в Чечне ужесточают меры безопасности
Жителя Пятигорска арестовали за решение судебного спора взяткой
Врачи Ставрополья спасли от коронавируса 544 ребенка
В Михайловске подростки украли машину и попали в серьезное ДТП
На Ставрополье от коронавируса умерли еще 3 пациента
На Ставрополье готовятся к вакцинации от гриппа и ОРВИ
Мусоросжигательный завод в Пятигорске отправят на модернизацию
Полиция Пятигорска ищет хулиганов, наполнивших фонтан пеной
В Северной Осетии семьям, в которых родились тройни, вручили сертификаты на жилье
Власти Ставрополья заберут три теплоснабжающие компании из-за долгов