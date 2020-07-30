Главу Дербентского района подозревают в махинациях на 200 млн рублей

30 Июль 2020 2020-07-30T18:46:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Дагестане возбудили уголовное дело против врио главы Дербентского района. Чиновника подозревают в мошенничестве и создании ОПГ, передает пресс-служба Следственного комитета России.

Следователи установили, что в мае 2018 мая подозреваемый возглавил преступную группу. Сообщество промышляло мошенничеством с землей. Группа изготавливала поддельные выписки в похозяйственной книге. Кроме того, они выпускали поддельные постановления от имени глав поселений на свободную землю.

За участок в 500 квадратных метров они получали от 100 тысяч до 1,5 млн рублей. Деньги распределяли в зависимости от роли участников ОПГ.

- В результате противоправной деятельности участников организованной преступной группы, с 2018 года по июнь 2020 года, на территории Дербентского района Республики Дагестан путем мошенничества похищено более 500 земельных участков общей кадастровой стоимостью более 38 000 000 рублей (рыночной стоимостью более 200 000 000 рублей), - сказано в сообщении.

Силовики обыскали помещения администрации района и место жительства.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности главы муниципального района «Дербентский район», должностных лиц муниципального образования, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, а также Управления Росреестра по Республике Дагестан. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), - передает пресс-служба СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU