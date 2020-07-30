В Ставрополе выросло число высокобалльников ЕГЭ

30 Июль 2020 2020-07-30T19:24:12+03:00

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В Ставрополе завершили основной этап ЕГЭ. В городе 21 учащийся написали работы на 100 баллов, больше всего высоких результатов - по русскому языку. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По три школьника набрали сто баллов по информатики и истории. Один учащийся показал высший результат по литературе, а 14 абитуриентов - по русскому языку. Как отмечают в администрации города, выросло количество высокобалльных работ по обществознанию, истории и русскому языку. Три выпускника получили 100 баллов по двум предметам.

- Выбор предметов выпускниками традиционен: на первом месте русский язык, который в этом году сдали свыше 2300 человек, следом идут профильная математика (более 1150 участников) и обществознание (свыше 1000 участников). Далее по популярности следует история (более 600 участников), биология и физика (515 и 500 соответственно), химия (411 человек), - сказано в сообщении мэрии.

Результаты почти по всем предметам уже на руках. Эксперты проверяют работы по биологии и иностранному языку.

Как уверяют в администрации, ЕГЭ провели в соответствии с правилами. На экзамены выделили около 35 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU