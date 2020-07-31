2020-07-31T08:27:19+03:00
Общество

На Ставрополье коронавирус победили более 66% пациентов

Всего больных - 8223, из них - 65 в тяжелом состоянии, а 330 в среднем
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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На Ставрополье за сутки выявили еще 114 случаев заражения коронавирусом. Всего врачи зарегистрировали 8223 больных. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Есть ли жизнь после COVID-19: какие последствия провоцирует вирус

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За день выписали 105 пациентов. Количество вылеченных выросло до 5482 человек. К несчастью, продолжает расти число умерших - сейчас их уже 156.

- Мы продолжаем тестирование на COVID-19 - чтобы новые случаи заражения не прошли незамеченными, а цепочки передачи болезни были пресечены. За прошедшие два дня провели 6,5 тысячи таких исследований. Со всеми заболевшими работают врачи. Но, к сожалению, не всегда жизнь удается спасти, - написал губернатор.

За все время проведено 286 тысяч исследований. Число инфекционных коек остается прежним: 2803 обычных и 272 с аппаратами ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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