На Ставрополье коронавирус победили более 66% пациентов
На Ставрополье за сутки выявили еще 114 случаев заражения коронавирусом. Всего врачи зарегистрировали 8223 больных. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.
Есть ли жизнь после COVID-19: какие последствия провоцирует вирус
За день выписали 105 пациентов. Количество вылеченных выросло до 5482 человек. К несчастью, продолжает расти число умерших - сейчас их уже 156.
- Мы продолжаем тестирование на COVID-19 - чтобы новые случаи заражения не прошли незамеченными, а цепочки передачи болезни были пресечены. За прошедшие два дня провели 6,5 тысячи таких исследований. Со всеми заболевшими работают врачи. Но, к сожалению, не всегда жизнь удается спасти, - написал губернатор.
За все время проведено 286 тысяч исследований. Число инфекционных коек остается прежним: 2803 обычных и 272 с аппаратами ИВЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU