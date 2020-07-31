2020-07-31T10:21:12+03:00
Происшествия

Мальчик-пешеход погиб в ДТП с тонированной "Приорой" на Ставрополье

Другу скончавшегося подростка повезло, и он не пострадал [видео, фото]
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Фото с места: ГИБДД по СКФото с места: ГИБДД по СК
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В ДТП в Минераловодском городском округе погиб подросток, который шел с велосипедом вдоль дороги. Его друг успел отскочить. Водитель "Лады Приоры" рассказал свою версию, а пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю разъяснила ситуацию.

Инцидент произошел 30 июля, после 20 часов, на 5 километре трассы "Кавказ". "Лада Приора" ехала со стороны хутора Перевальный. Водитель наехал на 15-летнего подростка, который катил велосипед по дороге в попутном направлении.

- Я начал сигналить, но сигнал не сработал. Смотрю, он не уступает. Я начал брать влево, а он выбежал в мою сторону. Я видел детей, но не успел тормознуть, - сказал 71-летний водитель.

ДТП под Минводами. Допрос водителя.Видео: ГИБДД по СК

Мальчик умер на месте до приезда "Скорой помощи". Дети возвращались с озера. Отмечается, что световозвращающих элементов у подростков не было.

- Предварительная причина происшествия – нахождение на проезжей части пешехода без цели ее перехода. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства и степень ответственности участников устанавливается, - сказано в сообщении.

Инспекторы отмечают, что на "Приоре" были срезаны задние витки пружин на колесах. Кроме того, машина была затонирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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