Стало известно, в какие города Ставрополья привезут мощи Матроны Московской
Ставропольская и Невинномысская епархия опубликовала календарь того, в каких городах края можно прикоснуться к мощам Матроны Московской. Акафист святой пробудет на Ставрополье до 9 января 2021 года. Останки провезут по десяти храмам Ставрополя и 12 благочиниям.
Согласно описанию епархии, мощи блаженной Матроны Московской "помогают в простых житейских делах и бедах".
- У неё просят заступничества как в излечении тяжёлых болезней, так и решении проблем на работе. По молитвам Матроны Московской соединяются супружеские пары и обнаруживаются крупные потери. Помогает блаженная святая старица и в устройстве личной жизни, и в рождении детей, - сказано в сообщении.
Ежедневно у мощей Матроны Московской будут совершать по три водосвятных молебна.
1–7 августа — Кафедральный собор Казанской иконы Божией Матери г. Ставрополя
8-14 августа — Собор равноап. кн. Владимира г. Ставрополя
15-22 августа — Храм вмч. и целителя Пантелеимона г. Ставрополя
23-30 августа — Храм прп. Сергия Радонежского г. Ставрополя
31-6 сентября — Храм блж. Ксении Петербургской г. Ставрополя
7-14 сентября — Храм Воздвижения Креста Господня г. Ставрополя
15-22 сентября — Храм Успения Божией Матери г. Ставрополя
23-30 сентября — Храм блгв. кн. Александра Невского г. Ставрополя
1-7 октября Храм — Преображения Господня г. Ставрополя
8-14 октября — Храм правв. Богоотец Иоакима и Анны г. Ставрополя
15-22 октября — Невинномысское благочиние
23-30 октября — Ольгинское благочиние
31 октября-6 ноября — Курсавское благочиние
7-14 ноября — Михайловское благочиние
15-21 ноября — Донское благочиние
22-28 ноября — Изобильненское благочиние
29 ноября-5 декабря — Новоалександровское благочиние
6-12 декабря — Красногвардейское благочиние
13-19 декабря — Грачевское благочиние
20-26 декабря — Светлоградское благочиние
27 декабря–2 января — Ипатовское благочиние
3 января-9 января — Дивенское благочиние
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