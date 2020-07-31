Стало известно, в какие города Ставрополья привезут мощи Матроны Московской

31 Июль 2020 2020-07-31T11:14:06+03:00

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Ставропольская и Невинномысская епархия опубликовала календарь того, в каких городах края можно прикоснуться к мощам Матроны Московской. Акафист святой пробудет на Ставрополье до 9 января 2021 года. Останки провезут по десяти храмам Ставрополя и 12 благочиниям.

Согласно описанию епархии, мощи блаженной Матроны Московской "помогают в простых житейских делах и бедах".

- У неё просят заступничества как в излечении тяжёлых болезней, так и решении проблем на работе. По молитвам Матроны Московской соединяются супружеские пары и обнаруживаются крупные потери. Помогает блаженная святая старица и в устройстве личной жизни, и в рождении детей, - сказано в сообщении.

Ежедневно у мощей Матроны Московской будут совершать по три водосвятных молебна.

1–7 августа — Кафедральный собор Казанской иконы Божией Матери г. Ставрополя

8-14 августа — Собор равноап. кн. Владимира г. Ставрополя

15-22 августа — Храм вмч. и целителя Пантелеимона г. Ставрополя

23-30 августа — Храм прп. Сергия Радонежского г. Ставрополя

31-6 сентября — Храм блж. Ксении Петербургской г. Ставрополя

7-14 сентября — Храм Воздвижения Креста Господня г. Ставрополя

15-22 сентября — Храм Успения Божией Матери г. Ставрополя

23-30 сентября — Храм блгв. кн. Александра Невского г. Ставрополя

1-7 октября Храм — Преображения Господня г. Ставрополя

8-14 октября — Храм правв. Богоотец Иоакима и Анны г. Ставрополя

15-22 октября — Невинномысское благочиние

23-30 октября — Ольгинское благочиние

31 октября-6 ноября — Курсавское благочиние

7-14 ноября — Михайловское благочиние

15-21 ноября — Донское благочиние

22-28 ноября — Изобильненское благочиние

29 ноября-5 декабря — Новоалександровское благочиние

6-12 декабря — Красногвардейское благочиние

13-19 декабря — Грачевское благочиние

20-26 декабря — Светлоградское благочиние

27 декабря–2 января — Ипатовское благочиние

3 января-9 января — Дивенское благочиние

ИСТОЧНИК KP.RU