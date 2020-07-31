В Ставрополе пройдут три ярмарки выходного дня

31 Июль 2020 2020-07-31T11:26:42+03:00

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В Ставрополе в выходные дни организуют три ярмарки. Продавцы представят товары региональных производителей, передает пресс-служба городская мэрия.

В субботу в городе устроят две ярмарки. Торговые ряды расположат на площади у дома №35/1 по улице Васильева и около дома №74/17 по улице Ленина. Другую ярмарку развернут у дома №466 на улице Серова 2 августа.

Торговцы представят сезонные овощи и фрукты. Отмечается, что будет большой ассортимент бахчи, бакалейные товары, рыбу и колбасные изделия.

Работа ярмарок начнется с восьми утра и закончится в 16 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU