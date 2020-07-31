2020-07-31T11:52:12+03:00
Недвижимость

На 10 улицах Ставрополя повредят асфальт из-за ремонта газовых труб

В администрации предупреждают, что периодически будут прекращать газоснабжение
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
Поделиться:
Изменить размер текста:

АО «Ставропольгоргаз» проводит модернизацию газораспределительной сети в Ставрополе. Специалисты заменят трубы на десяти улицах города. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Работы пройдут на улицах Васякина, Артиллерийской, Народной, Островского, Айвазовского, Котовского, Лесной, Дачной, Войтика и Апанасенковской.

- Запланирована реконструкция более трех километров сетей газораспределения, в том числе, газопроводов-вводов, подводящих голубое топливо в жилые дома. Старые трубы, прослужившие более 50 лет, заменят на новые полиэтиленовые, а также стальные, оснащенные станциями катодной защиты, - сказано в сообщении.

Кроме того, газовики увеличат диаметр газопровода, что улучшит снабжение ресурсом в Октябрьском районе. Работу закончат в конце 2020 года.

В мэрии Ставрополя уверяют, что краевая столица - "один из первых газифицированных городов России". Некоторым газораспределительным сетям здесь больше 50 лет.

- При ремонте невозможно было обойтись без повреждения асфальта и периодической приостановки подачи газа. Однако результатом станет бесперебойная работа сетей, а городские службы сразу после окончания модернизации восстановят асфальтобетонное покрытие на всех участках, - сообщили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ставрополе отремонтировали около 7 километров дорог
В Невинномысске построят продуктовый склад за 1,6 млрд рублей
На Ставрополье мужчина убил собутыльника за разбитую раковину
Дождь с градом и грозой польет на Ставрополье с 1 августа
На 10 улицах Ставрополя повредят асфальт из-за ремонта газовых труб
В Ставрополе пройдут три ярмарки выходного дня
Стало известно, в какие города Ставрополья привезут мощи Матроны Московской
В Северной Осетии намерены возродить альпинистский туризм
Мальчик-пешеход погиб в ДТП с тонированной "Приорой" на Ставрополье
На Ставрополье коронавирус победили более 66% пациентов
В Ставрополе выросло число высокобалльников ЕГЭ
Главу Дербентского района подозревают в махинациях на 200 млн рублей
Арбитражный суд не принял иск прокуратуры к мэрии Пятигорска
В Ставрополь 1 августа привезут мощи Матроны Московской
Глава Ставрополья поручил министру здравоохранения решить кадровый вопрос
Врачи из Пятигорска спасли женщину с пульсом реже 40 ударов в минуту
Ставрополь стал первым городом края по числу совершенных на улице краж