На 10 улицах Ставрополя повредят асфальт из-за ремонта газовых труб

31 Июль 2020 2020-07-31T11:52:12+03:00

В администрации предупреждают, что периодически будут прекращать газоснабжение

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АО «Ставропольгоргаз» проводит модернизацию газораспределительной сети в Ставрополе. Специалисты заменят трубы на десяти улицах города. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Работы пройдут на улицах Васякина, Артиллерийской, Народной, Островского, Айвазовского, Котовского, Лесной, Дачной, Войтика и Апанасенковской.

- Запланирована реконструкция более трех километров сетей газораспределения, в том числе, газопроводов-вводов, подводящих голубое топливо в жилые дома. Старые трубы, прослужившие более 50 лет, заменят на новые полиэтиленовые, а также стальные, оснащенные станциями катодной защиты, - сказано в сообщении.

Кроме того, газовики увеличат диаметр газопровода, что улучшит снабжение ресурсом в Октябрьском районе. Работу закончат в конце 2020 года.

В мэрии Ставрополя уверяют, что краевая столица - "один из первых газифицированных городов России". Некоторым газораспределительным сетям здесь больше 50 лет.

- При ремонте невозможно было обойтись без повреждения асфальта и периодической приостановки подачи газа. Однако результатом станет бесперебойная работа сетей, а городские службы сразу после окончания модернизации восстановят асфальтобетонное покрытие на всех участках, - сообщили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU