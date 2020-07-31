На 10 улицах Ставрополя повредят асфальт из-за ремонта газовых труб
АО «Ставропольгоргаз» проводит модернизацию газораспределительной сети в Ставрополе. Специалисты заменят трубы на десяти улицах города. Об этом сообщает пресс-служба администрации.
Работы пройдут на улицах Васякина, Артиллерийской, Народной, Островского, Айвазовского, Котовского, Лесной, Дачной, Войтика и Апанасенковской.
- Запланирована реконструкция более трех километров сетей газораспределения, в том числе, газопроводов-вводов, подводящих голубое топливо в жилые дома. Старые трубы, прослужившие более 50 лет, заменят на новые полиэтиленовые, а также стальные, оснащенные станциями катодной защиты, - сказано в сообщении.
Кроме того, газовики увеличат диаметр газопровода, что улучшит снабжение ресурсом в Октябрьском районе. Работу закончат в конце 2020 года.
В мэрии Ставрополя уверяют, что краевая столица - "один из первых газифицированных городов России". Некоторым газораспределительным сетям здесь больше 50 лет.
- При ремонте невозможно было обойтись без повреждения асфальта и периодической приостановки подачи газа. Однако результатом станет бесперебойная работа сетей, а городские службы сразу после окончания модернизации восстановят асфальтобетонное покрытие на всех участках, - сообщили в пресс-службе мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU