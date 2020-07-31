Дождь с градом и грозой польет на Ставрополье с 1 августа

31 Июль 2020 2020-07-31T12:46:41+03:00

Изменить размер текста: A A

На Ставрополье прогнозируют сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 метров в секунду. Непогода установится 1 августа и, предположительно, закончится 3 августа. Об этом сообщает пресс-служба краевого Гидрометцентра.

В субботу воздух прогреется до 38 градусов, в Ставрополе - от 27 до 29 градусов. В воскресенье температура не поднимется выше 29 градусов, а ночью упадет до 15 градусов.

Несмотря на это, в некоторых территориях Ставрополья ожидаются засуха и высокий уровень пожароопасности.

- 31 июля и 1 августа 2020 г. местами в юго-восточных районах Ставропольского края ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс), местами в восточной части края сохранится высокая пожароопасность (4 класс). 31 июля в большинстве районов восточной части края сохранится атмосферная засуха, - говорится в сообщении Гидрометцентра.

ИСТОЧНИК KP.RU