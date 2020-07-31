На Ставрополье мужчина убил собутыльника за разбитую раковину

31 Июль 2020 2020-07-31T12:23:00+03:00

Подозреваемый нанес обидчику несколько ударов ножом в шею и спину

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В Шпаковском районе возбудили уголовное дело против 25-летнего мужчины. Его подозревают в убийстве во время застолья со спиртным, передает пресс-служба следственного отдела СКР по Ставропольскому краю.

Следователи установили, что утром 29 июля мужчины начали выпивать. После того, как 24-летний потерпевший разбил раковину в ванной, между ними возник конфликт. В ходе словесных разбирательств подозреваемый несколько раз ударил обидчика ножом в спину и шею. Собутыльник скончался на месте.

- Шпаковский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), - сказано в сообщении ведомства.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили ряд судебных экспертиз. Подозреваемого хотят отправить под стражу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU