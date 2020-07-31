2020-07-31T12:42:41+03:00
Общество

В Невинномысске построят продуктовый склад за 1,6 млрд рублей

На предприятии задействуют 530 человек
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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На Ставрополье компания построит предприятие по хранению продуктов и товаров народного потребления. Стоимость проекта превысит 1,6 млрд рублей. Об этом сообщает управление по информационной политике краевого правительства.

Воплощением проекта займется "Оптово-распределительный центр Невинномысск". На площадке хранилища планируют сортировать, комплектировать и подготавливать товар к отправке на розничную торговлю. На предприятии будут работать около 530 новых рабочих мест.

- Предоставление господдержки инвестору в виде налоговых преимуществ продиктовано реализацией региональной политики в области создания благоприятного инвестиционного климата. Для города и края это не только инвестиции, налоги и рабочие места. Это еще большой шаг в решении задач, поставленных правительством края, по диверсификации экономики, - прокомментировал министр экономического развития Ставрополья Сергей Крынин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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