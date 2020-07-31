2020-07-31T13:47:33+03:00
Общество

В Ставрополе отремонтировали около 7 километров дорог

До конца года починят еще 4,5 километра на малозагруженных улицах
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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В Ставрополе отремонтировали девять участков дорог. Специалисты заменили почти 7 километров асфальта. Работу вели в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", передает пресс-служба мэрии города.

- Современное асфальтобетонное покрытие с разметкой, нанесенной термопластиком, обновленные тротуары, сопутствующие элементы безопасности дорожного движения обрели участки автодорог общей протяженностью почти 7 км, - сказано в сообщении.

Кроме того, в Ставрополе установили 7 новых остановок. Дорогу отремонтировали на улицах Доваторцев, 45 Параллель, Лопатина, Железнодорожной, Победы, Тухачевского и на переулке Сальского.

В планах у городских властей отремонтировать еще 4,5 километра дорог, но "уже в рамках других проектов и не на центральных автомагистралях". Предпочтения отдадут небольшим улицам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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