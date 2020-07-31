На Ставрополье ввели новые послабления в режим ограничений
Ставропольские Многофункциональные центры заработали в полном объеме. Об этом следует из текста свежего постановления губернатора за 30 июня 2020 года.
Владимир Владимиров внес изменения в постановление "О комплексе ограничительных и иных мероприятий". Согласно тексту документа, губернатор отменил подпункт 2.8. Кроме того, он изменил пункт 3, который теперь гласит:
- Установить, что в помещениях МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае предоставление государственных и муниципальных услуг осуществляется при условии обеспечения предварительной записи граждан.
Иными словами, местные жители могут приходить в офисы МФЦ по записи. Получить талон со временем посещения можно по телефону или в сети.
ИСТОЧНИК KP.RU