На Ставрополье ввели новые послабления в режим ограничений

31 Июль 2020 2020-07-31T14:13:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Ставропольские Многофункциональные центры заработали в полном объеме. Об этом следует из текста свежего постановления губернатора за 30 июня 2020 года.

Владимир Владимиров внес изменения в постановление "О комплексе ограничительных и иных мероприятий". Согласно тексту документа, губернатор отменил подпункт 2.8. Кроме того, он изменил пункт 3, который теперь гласит:

- Установить, что в помещениях МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае предоставление государственных и муниципальных услуг осуществляется при условии обеспечения предварительной записи граждан.

Иными словами, местные жители могут приходить в офисы МФЦ по записи. Получить талон со временем посещения можно по телефону или в сети.

ИСТОЧНИК KP.RU