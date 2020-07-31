2020-07-31T14:13:08+03:00
Общество

На Ставрополье ввели новые послабления в режим ограничений

Региональным МФЦ разрешили работать в полном объеме
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ставропольские Многофункциональные центры заработали в полном объеме. Об этом следует из текста свежего постановления губернатора за 30 июня 2020 года.

Владимир Владимиров внес изменения в постановление "О комплексе ограничительных и иных мероприятий". Согласно тексту документа, губернатор отменил подпункт 2.8. Кроме того, он изменил пункт 3, который теперь гласит:

- Установить, что в помещениях МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае предоставление государственных и муниципальных услуг осуществляется при условии обеспечения предварительной записи граждан.

Иными словами, местные жители могут приходить в офисы МФЦ по записи. Получить талон со временем посещения можно по телефону или в сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Судья оправдал экс-начальника полиции, избившего подчиненного в Дагестане
В Ставрополе построят детский сад на 160 мест
Появились кадры ДТП с опрокинувшейся цистерной дизеля на Ставрополье
На Ставрополье опрокинулся тягач с цистерной дизельного топлива
Жителя Ставрополья поймали на мошенничестве при получении гранта
На Ставрополье ввели новые послабления в режим ограничений
В Ставрополе отремонтировали около 7 километров дорог
В Невинномысске построят продуктовый склад за 1,6 млрд рублей
На Ставрополье мужчина убил собутыльника за разбитую раковину
Дождь с градом и грозой польет на Ставрополье с 1 августа
На 10 улицах Ставрополя повредят асфальт из-за ремонта газопровода
В Ставрополе пройдут три ярмарки выходного дня
Стало известно, в какие города Ставрополья привезут мощи Матроны Московской
В Северной Осетии намерены возродить альпинистский туризм
Мальчик-пешеход погиб в ДТП с тонированной "Приорой" на Ставрополье
На Ставрополье коронавирус победили более 66% пациентов
В Ставрополе выросло число высокобалльников ЕГЭ
Главу Дербентского района подозревают в махинациях на 200 млн рублей
Арбитражный суд не принял иск прокуратуры к мэрии Пятигорска
В Ставрополь 1 августа привезут мощи Матроны Московской
Глава Ставрополья поручил министру здравоохранения решить кадровый вопрос
Врачи из Пятигорска спасли женщину с пульсом реже 40 ударов в минуту
Ставрополь стал первым городом края по числу совершенных на улице краж