2020-07-31T15:10:26+03:00
Происшествия

Жителя Ставрополья поймали на мошенничестве при получении гранта

Мошенническую схему раскрыли полицейские вместе с сотрудниками ФСБ
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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На Ставрополье возбудили уголовное дело против 57-летнего жителя Ставрополья. Мужчину и его двух подельников подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД по краю.

В 2017 году мужчина подал поддельные документы для получения гранта для развития КФК. После их рассмотрения ему выделили субсидию в 1,5 миллиона рублей. Спустя месяц фермер перевел деньги на счета организации, генеральным директором которой был один из его подельников. Средства впоследствии сняли.

- В настоящее время следователем СЧ по РОПД СУ Управления МВД России по городу Ставрополю в отношении трех подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), - сказано в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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