На Ставрополье опрокинулся тягач с цистерной дизельного топлива

31 Июль 2020 2020-07-31T15:28:20+03:00

Фото с места: МЧС по СК

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В Александровском районе опрокинулся тягач "DAF", который вез цистерну с 20 тоннами дизельного топлива. Авария произошла в селе Александровское. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ставропольскому краю.

Сообщение о ДТП поступило в 14 часов. Тягач опрокинулся в кювет, из-за чего повредилась цистерна. Спасатели наблюдают утечку дизельного топлива. Отмечается, что авария произошла недалеко от жилых домов.

- Погибших и пострадавших нет. В 14.14 на место происшествия выехала ОГ ПСГ Александровского МО, - сказано в сообщении МЧС.

На месте сейчас работают сотрудники ПСЧ 33, председатель КЧС Александровского МО, экипаж ГБДД, аварийная служба газовой службы, автомобиль–цистерна с помпой для перекачки оставшегося и разлившегося топлива.

- Всего привлечено 23 человека, 10 единиц техники, в том числе от МЧС 7 человек и 2 единицы техники, - сообщает пресс-служба МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU