Появились кадры ДТП с опрокинувшейся цистерной дизеля на Ставрополье
В сети появились кадры с места опрокидывания цистерны с дизельным топливом на Ставрополья. Авария произошла в селе Александровское, тягач упал в кювет. Согласно словам заместителя начальника ЦУКС ГУ МЧС России по Ставропольскому краю подполковника внутренней службы Дмитрия Пакратова, последствия устранят к 18 часам.
Тягач перевернулся.Видео: МЧС по СК
- В результате опрокидывание тягача наблюдается протекание топлива. До ближайших жилых домов 60-70 метров, организовано реверсивное движение по одной полосе. Погибших и пострадавших нет, - сказано в сообщении ведомства.
На месте работают сотрудники ПСЧ 33, председатель КЧС Александровского МО, экипаж ГБДД, аварийная служба газовой службы, автомобиль–цистерна с помпой.
ИСТОЧНИК KP.RU