Появились кадры ДТП с опрокинувшейся цистерной дизеля на Ставрополье

31 Июль 2020 2020-07-31T16:28:52+03:00

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В сети появились кадры с места опрокидывания цистерны с дизельным топливом на Ставрополья. Авария произошла в селе Александровское, тягач упал в кювет. Согласно словам заместителя начальника ЦУКС ГУ МЧС России по Ставропольскому краю подполковника внутренней службы Дмитрия Пакратова, последствия устранят к 18 часам.

Тягач перевернулся.Видео: МЧС по СК

- В результате опрокидывание тягача наблюдается протекание топлива. До ближайших жилых домов 60-70 метров, организовано реверсивное движение по одной полосе. Погибших и пострадавших нет, - сказано в сообщении ведомства.

На месте работают сотрудники ПСЧ 33, председатель КЧС Александровского МО, экипаж ГБДД, аварийная служба газовой службы, автомобиль–цистерна с помпой.

ИСТОЧНИК KP.RU