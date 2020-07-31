В Ставрополе построят детский сад на 160 мест
В Ставрополе, на улице Чапаева, появится новый детский сад на 160 мест. С просьбой о строительстве учреждения выступили местные жители. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
- Иван Ульянченко отметил, что детский сад на 160 мест появится по улице Чапаева уже в следующем году. Двухэтажное здание будет разделено на группы, в каждой по 20 детей, - сказано в сообщении.
Для спорта и музыкальных уроков в здании будут отдельные залы. На первом этаже построят бассейн с двумя раздевалками и комнатой для медсестры.
- Собственная лаборатория позволит контролировать качество воды, состояние воздуха. На территории детсада установят игровые и спортивные площадки, высадят деревья и кустарники, - передает пресс-служба мэрии.
Контракт на строительство уже заключен. Работы пройдут в рамках государственной программы "Развитие образования" национального проекта "Демография".
ИСТОЧНИК KP.RU