2020-07-31T16:34:36+03:00
Общество

В Ставрополе построят детский сад на 160 мест

Учреждение для дошкольников появится на улице Чапаева
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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В Ставрополе, на улице Чапаева, появится новый детский сад на 160 мест. С просьбой о строительстве учреждения выступили местные жители. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Иван Ульянченко отметил, что детский сад на 160 мест появится по улице Чапаева уже в следующем году. Двухэтажное здание будет разделено на группы, в каждой по 20 детей, - сказано в сообщении.

Для спорта и музыкальных уроков в здании будут отдельные залы. На первом этаже построят бассейн с двумя раздевалками и комнатой для медсестры.

- Собственная лаборатория позволит контролировать качество воды, состояние воздуха. На территории детсада установят игровые и спортивные площадки, высадят деревья и кустарники, - передает пресс-служба мэрии.

Контракт на строительство уже заключен. Работы пройдут в рамках государственной программы "Развитие образования" национального проекта "Демография".

ИСТОЧНИК KP.RU

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